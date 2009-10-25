Евгения Медведева: «Подустала от «Медведева против Загитовой, против Трусовой». Я бросаю вызов самой себе»

Двукратная чемпионка мира рассказала об отношении к высокой конкуренции среди российских фигуристок.

«Люди почему-то всегда воспринимают фигурное катание как кто-то против кого-то, что-то против кого-то. Но я против себя.

Я подустала от этого всего: Медведева против кого-то, Медведева против Загитовой, Медведева против Трусовой, на следующий год будет Медведева против кого-то еще.

Давайте Медведева против Медведевой. Это то, чем я сейчас занимаюсь – я бросаю вызов самой себе. Это изучение четверного прыжка, это построение такого тела, какого у меня еще никогда в жизни не было, чтобы я смотрела на себя в зеркало и любила саму себя, чтобы я нравилась себе.

Это действительно очень сложно, это большая работа. И в процессе этой работы у меня нет времени думать о том, что я против кого-то. Потому что я смотрю в зеркало и работаю против этого человека», – сказала Медведева в сюжете Первого канала.

Медведева живет в параллельной вселенной: там она борется за золото Игр, прыгает четверные и строит новое тело

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