Дмитриев-старший – о Медведевой: «Ей непросто, но это не значит, что нельзя бороться. Лайсачек выигрывал у Плющенко без четверных»

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев оценил перспективы на успешное выступление на втором этапе Гран-при Skate Canada.

«Она выдающаяся фигуристка, это никуда не делось. Ее задача делать свой набор. Другое дело, что все равно на нее давит отсутствие сложных элементов, она не прыгает три с половиной или четверные. Здесь работает психология – ты понимаешь, что технически отстаешь и любая мелкая ошибка лишает шансов на медали. Ей необходимо откатать максимально чисто и внимательно, это непросто. Но по силам.

Я не видел, как она делает четверной. Но по опыту, ей очень сложно будет вставить его в программу. Девочек сложно обучать, мальчикам попроще. Чтобы такой прыжок был в программе, нужно два года его работать. Минимум год тренировать и пытаться вставить. И только на второй год, может быть, он появится.

Насколько я знаю, в прошлом году она его не тренировала. Без наработки в юном возрасте... я с большим трудом верю, что она сделает надежный четверной, который можно было вставлять в программу. Но тут многое зависит от человека, посмотрим.

Она великолепно катается. Непосредственно в хореографии, скольжении, то есть в компонентах она сильна. Они даже стали лучше. Ей надо быть чистой технически.

Ведь вспомните: в свое время она была по технике безоговорочным лидером. Потом появилась Загитова, которая даже не прыгала четверные, просто чуть более сложнее каскады – и обыграла ее. А сейчас девушки прыгают по два-три четверных.

Конечно, Евгении непросто. Но это не значит, что нельзя бороться. Мы же помним такого фигуриста по фамилии Лайсачек. Выигрывал у без четверных», – сказал Дмитриев.

Пока Медведева обостряет чувства – неважно, любовь это или злоба – она нужна фигурному катанию

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