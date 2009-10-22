Дизайнер – о платье-трансформере Щербаковой: «Не все команды могут решиться на такие моменты, но у группы Тутберидзе новаторство во всех отношениях»

Дизайнер Милена Бобкова рассказала о создании костюма для произвольной программы .

«Создание платья-трансформера – сложный процесс, его особенности и нюансы останутся в тайне.

Была поставлена задача, чтобы по ходу программы платье менялось. Обратились именно ко мне, так как у меня был опыт в подобных работах. Я подготовила несколько эскизов, разных по цветовому решению. Остановились именно на этом сочетании – оно наиболее четко оформляет программу и идеально для выбранных музыкальных произведений.

Использовали обычные для фигурного катания материалы: сетка-стрейч, шифон, тонкий бифлекс и, конечно, стразы. Разработка костюма заняла стандартные сроки, но требовалась дополнительная адаптация на льду, и со стороны спортсменки, и с моей стороны.

Опыт подобных работ у меня есть, но это платье используется на соревнованиях, поэтому требования к нему выше.

Не все команды могут решиться на такие моменты, но у группы Тутберидзе новаторство во всех отношениях. Вносить новое даже в соревновательные костюмы готовы не все, но у нас получилось. Анечка молодец, она со всем справилась, учла все особенности платья и отлично воплощается в жар-птицу» – сказала Бобкова.

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