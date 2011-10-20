Алексей Мишин: «Туктамышева – путеводная звезда для фигуристок, которым больше 15 лет и у которых вес больше 40 кг»

Заслуженный тренер России Алексей Мишин оценил вклад в фигурное катание его подопечной .

«Я хотел бы отметить, что Лиза сейчас – уникальная фигуристка для России и мира, она является путеводной звездой для тех спортсменок, кому больше, чем 15 лет и у кого вес больше 40 килограммов.

Она оставляет им какую-то надежду на то, что они могут существовать в фигурном катании. В этом отношении она является ключевой фигурой, которая говорит им: «Девочки, не трусьте, и в 20 с лишним лет можно находиться в топе фигурного катания», – сказал Мишин.

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