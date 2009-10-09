Журналист Japan Times: «Уно не остался у Тутберидзе, так как все ее ученики должны ставить программы у Глейхенгауза»

Журналист Japan Times и ведущий подкаста Ice Time Джек Галлахер предположил причину, по которой японский фигурист Шома Уно не стал продолжать тренировки в России под руководством Этери Тутберидзе.

В июле Уно был на сборах группы Тутберидзе в Новогорске. Позднее фигурист сообщил, что не хочет спешить с поиском основного тренера и тренировочной базы за границей. Он также провел сбор в Швейцарии у Стефана Ламбьеля.

«Судя по всему, основная причина, по которой Шома Уно решил не присоединяться к команде Этери Тутберидзе, заключается в том, что все ученики должны ставить программы у Даниила Глейхенгауза», – написал Галлахер.

Шома Уно в следующем сезоне будет тренироваться самостоятельно. В июле он был на сборе у Тутберидзе