Татьяна Тарасова: «Болельщики считают, что у Загитовой откровенное платье? Пускай на свои посмотрят»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением насчет выступления олимпийской чемпионки в образе Клеопатры.

«У нас есть потрясающая Загитова, у нее очень хорошая программа, с которой она справляется, чувствует музыку. Она выросла, просто красавица.

Болельщики считают, что у Загитовой откровенное платье? У нее потрясающее платье, пускай они на свои платья посмотрят. Они дизайнеры? Или что? Пусть пойдут в театр и обсуждают костюмы балерин, такого же не бывает. Что это такое? Каждый шаг обсуждается, люди не наслаждаются, а выискивают непонятно что.

У Загитовой прекрасное платье, которое делает ее очень привлекательной и сексуальной, вытягивает ее, подчеркивает ее достоинства», – сказала Тарасова.

Премьера Загитовой-Клеопатры: черное платье, золотые украшения и ультраглубокий разрез на юбке