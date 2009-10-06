Реклама 18+
Реклама 18+

Татьяна Тарасова: «Болельщики считают, что у Загитовой откровенное платье? Пускай на свои посмотрят»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением насчет выступления олимпийской чемпионки Алины Загитовой в образе Клеопатры.

«У нас есть потрясающая Загитова, у нее очень хорошая программа, с которой она справляется, чувствует музыку. Она выросла, просто красавица.

Болельщики считают, что у Загитовой откровенное платье? У нее потрясающее платье, пускай они на свои платья посмотрят. Они дизайнеры? Или что? Пусть пойдут в театр и обсуждают костюмы балерин, такого же не бывает. Что это такое? Каждый шаг обсуждается, люди не наслаждаются, а выискивают непонятно что.

У Загитовой прекрасное платье, которое делает ее очень привлекательной и сексуальной, вытягивает ее, подчеркивает ее достоинства», – сказала Тарасова.

Премьера Загитовой-Клеопатры: черное платье, золотые украшения и ультраглубокий разрез на юбке

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья