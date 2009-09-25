Алексей Мишин: «Молодые и очень худые девушки – будущее фигурного катания»

Известный тренер по фигурному катанию считает, что нельзя запрещать фигуристкам исполнять сложные прыжки.

«Молодые и очень худые девушки будут представлять женское фигурное катание с этих дней и навсегда. Но дело тут не только в возрасте. Главное – размеры тела.

У худых девушек инертность по длинной оси тела намного меньше, чем у остальных. Так что у них скорость вращения во время прыжков куда больше.

Конечно, запретить в женском катании тройной аксель и четверные прыжки можно. Но это совершенно глупо», – рассказал Мишин.

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