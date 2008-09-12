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Гран-при среди юниоров. Шанаева и Нарижный, Дэвис и Смолкин, Жукова и Карпов покажут ритм-танцы

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Сегодня в Челябинске стартовал четвертый этап Гран-при среди юниоров. Танцевальные дуэты показывают ритм-танцы. 

Гран-при среди юниоров

4-й этап

Челябинск

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 11.10 по московскому времени. Прямые трансляции – на сайте Первого канала и ютуб-канале ISU Junior Grand Prix. 

Первая разминка

4. Тамара Жукова – Даниил Карпов (Россия) – 11.39

Третья разминка

10. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Россия) – 12.43
11. Надя Башинска – Питер Бимон (Канада)
12. Ирина Гальянова – Грэйсон Локхэд (Канада)

Четвертая разминка

14. Катарина Вольфкостин – Джеффри Чен (США)
15. Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный (Россия) – 13.20...
18. Уна Браун – Гэйдж Браун (США)

Расписание трансляций четвертого этапа Гран-при среди юниоров в Челябинске

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