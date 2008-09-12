Гран-при среди юниоров. Шанаева и Нарижный, Дэвис и Смолкин, Жукова и Карпов покажут ритм-танцы

Сегодня в Челябинске стартовал четвертый этап Гран-при среди юниоров. Танцевальные дуэты показывают ритм-танцы.
Гран-при среди юниоров
4-й этап
Челябинск
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 11.10 по московскому времени. Прямые трансляции – на сайте Первого канала и ютуб-канале ISU Junior Grand Prix.
Первая разминка
4. Тамара Жукова – Даниил Карпов (Россия) – 11.39
Третья разминка
10. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Россия) – 12.43
11. Надя Башинска – Питер Бимон (Канада)
12. Ирина Гальянова – Грэйсон Локхэд (Канада)
Четвертая разминка
14. Катарина Вольфкостин – Джеффри Чен (США)
15. Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный (Россия) – 13.20...
18. Уна Браун – Гэйдж Браун (США)
Расписание трансляций четвертого этапа Гран-при среди юниоров в Челябинске