Татьяна Тарасова: «Многие спрашивают про новую пару Столбова – Новоселов. Они тренируются, стараются, готовятся»

Тренер Татьяна Тарасова рассказала о подготовке к новому сезону пары Ксения Стобова – .

«Многие спрашивают про новую пару. Вот и ответ – тренируются, стараются, готовятся», – написала Тарасова в инстаграме.

Столбова является олимпийской чемпионкой в команде, серебряным призером Игр в паре с Федором Климовым. В сентябре 2018 года Федор объявил о завершении спортивной карьеры, Ксения встала в пару с Андреем Новоселовым, который ранее выступал за Францию.

В начале августа стало известно, что Новоселов получил разрешение от французской федерации выступать за команду России.

Тренером пары является Николай Морозов.

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