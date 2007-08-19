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Татьяна Тарасова: «Многие спрашивают про новую пару Столбова – Новоселов. Они тренируются, стараются, готовятся»

Теги Татьяна Тарасова Николай Морозов сборная России пары Ксения Столбова Андрей Новоселов Фигурное катание

Тренер Татьяна Тарасова рассказала о подготовке к новому сезону пары Ксения Стобова – Андрей Новоселов

«Многие спрашивают про новую пару. Вот и ответ – тренируются, стараются, готовятся», – написала Тарасова в инстаграме. 

Столбова является олимпийской чемпионкой Сочи-2014 в команде, серебряным призером Игр в паре с Федором Климовым. В сентябре 2018 года Федор объявил о завершении спортивной карьеры, Ксения встала в пару с Андреем Новоселовым, который ранее выступал за Францию. 

В начале августа стало известно, что Новоселов получил разрешение от французской федерации выступать за команду России. 

Тренером пары является Николай Морозов. 

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