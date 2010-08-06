Егор Рухин: «Тутберидзе работает без выходных и требует от всех выкладываться на 100%»

Российский фигурист Егор Рухин рассказал о работе с тренером , а также об эталонах в мужском катании.

«С Этери Георгиевной я работаю уже четвертый сезон. Она великолепный человек. Она работает без выходных и требует от всех выкладываться на 100%.

Ее команда – профессионалы своего дела, таких фанатов фигурного катания я еще не видел», – сказал Рухин.

«В плане техники для меня, естественно, лучший фигурист Нэтан Чен, а в плане программ – .

Почему Чен? Потому что в программе он делает пять четверных. Дело в том, что в начале проката ты делаешь два четверных, а далее – вопрос именно техники, потому что на силе не выкатаешь. А у Юдзуру я бы перенял концентрацию на тренировку и на старт.

Я застал Уно (на сборе), мы с ним катались. Вы знаете, я не могу сказать, что мне Шома как-то импонирует. Да, он хороший спортсмен, но мне не нравятся его прыжки – это сугубо мое мнение, и как сам фигурист. Он, может быть, хорошо катается, но мне это не нравится», – добавил фигурист.

Теперь у нас есть еще и фэйсбук о фигурном катании. Много фото и видео – там, подписывайтесь!