Александр Жулин: «Медведевой надо ставить то, в чем она способна показать душу. Если она попросит, поставлю ей блюз с русской душой»

Российский тренер Александр Жулин поделился мнением о том, какие программы лучше подходят .

– Как не потеряться Евгении Медведевой, которая не потянула очень интересную короткую программу прошлого сезона и спасалась быстро поставленной «Тоской»? Как ей вкусить новое и не проиграть?

– Когда я с ней работал, то в один момент увидел ее в музыке Исаака Шварца к фильму «Звезда пленительного счастья». Это очень сильная тема. На что Женя мне сказала: «Я себя в ней не чувствую». Я настаивал: «Жень, да ты всех разорвешь! Можно я включу музыку, а ты иди подвигайся?». Включил. Она пошла кататься и полностью растворилась на площадке. Медведева стала какой-то маленькой, никуда не едущей, а масштабная музыка ее просто «сожрала». Я остановил запись. «Женечка, ты абсолютно права, это вообще не твое».

На следующий день я ей привез музыку того же Шварца из фильма «Мелодии белой ночи». Это душераздирающая скрипка, под которую она сделала три первых движения, и я сразу понял: «Все, это твоя тема».

Мне тоже показалось, что ее первая короткая программа прошлого сезона, тот блюз, ей не подошла, потому что она ее не прочувствовала, поскольку родилась в России. Медведева – не . Выходит Курт Браунинг и под Фрэнка Синатру катается так, будто Синатра специально для него музыку писал. Это их культура, они понимают эти композиции с детства, а мы, Женя – другие. Медведевой надо ставить то, в чем она способна показать свою душу. Но если она меня попросит, поставлю ей блюз с русской душой, – рассказал Жулин.

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