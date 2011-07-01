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Трусовой и Поршневу присвоены звания мастеров спорта международного класса

Теги сборная России лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Гран-при Павел Колобков женское катание Министерство спорта России Елена Соболева Илья Семиков Никита Поршнев Иван Кириллов Александра Трусова Илья Порошкин Фигурное катание

Министр спорта России Павел Колобков подписал приказ о присвоении звания «Мастер спорта международного класса» двукратной чемпионке мира среди юниоров по фигурному катанию Александре Трусовой.

В сезоне-2018/19 Трусова выиграла два этапа юниорской серии Гран-при и чемпионат мира среди юниоров в Загребе.

В финале Гран-при россиянка уступила лишь соотечественнице Алене Косторной, а на взрослом чемпионате России – Анне Щербаковой.

Сезон-2019/20 станет для Трусовой, владеющей четверными тулупом, лутцем и сальховым, первым во взрослой карьере.

Помимо Трусовой, звание получили бронзовый призер ЧМ-2019 по биатлону Никита Поршнев, а также члены сборной России по лыжным гонкам Елена Соболева, Иван Кириллов, Илья Семиков и Илья Порошкин.

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