Трусовой и Поршневу присвоены звания мастеров спорта международного класса

Министр спорта России Павел Колобков подписал приказ о присвоении звания «Мастер спорта международного класса» двукратной чемпионке мира среди юниоров по фигурному катанию .

В сезоне-2018/19 Трусова выиграла два этапа юниорской серии Гран-при и чемпионат мира среди юниоров в Загребе.

В финале Гран-при россиянка уступила лишь соотечественнице Алене Косторной, а на взрослом чемпионате России – Анне Щербаковой.

Сезон-2019/20 станет для Трусовой, владеющей четверными тулупом, лутцем и сальховым, первым во взрослой карьере.

Помимо Трусовой, звание получили бронзовый призер ЧМ-2019 по биатлону , а также члены сборной России по лыжным гонкам Елена Соболева, , Илья Семиков и Илья Порошкин.

⛸ Подписывайтесь на наш инстаграм ФК: там много фото, видео и классных историй!

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Биатлон без Губерниева»! Там фото, инсайды и классные истории🔥