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    Дмитрий Алиев: «Понимаю чувства Медведевой. У нее были проблемы, но она взяла волю в кулак на чемпионате мира»

    Теги сборная России мужское катание женское катание Евгения Медведева Дмитрий Алиев Фигурное катание

    Российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал о том, что у него общего с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

    — Вы убрали из подписи на своих личных страницах все титулы и оставили скромное: «Спортсмен сборной России». Это отражало моральное состояние на тот момент?

    — Да, и еще я хотел абстрагироваться от потоков информации в интернете — удалил фотографии. Знаете, как будто нужно было все обнулить и начать жизнь заново. Мне хотелось поскорее забыть неудачи сезона. Но чуть позже я осознал, что медали — часть моей истории. Поэтому восстановил титулы и некоторые фото-воспоминания. А вообще в интернете сейчас провожу минимум времени.

    — После неудачного для вас чемпионата России вы говорили, что испытываете те же чувства, что и занимающая 14-е место после короткой программы Евгения Медведева.

    — Я внимательно наблюдаю за Женей. У нее были проблемы в начале сезона: борьба с собой, адаптация к новому образу жизни. У всех бывают такие периоды, когда трудишься, но не получается показать наработанное в нужный момент.

    Я испытал подобное на нескольких турнирах, и Женины чувства понимаю. Она молодец: взяла волю в кулак и уже на чемпионате мира доказала, на что способна. У меня этого, увы, не получилось. Пока.

    — Как думаете, почему не получилось?

    — Сложно дать однозначный ответ. После Олимпийских игр меня как будто надломило, что-то перестало получаться. На первом соревновании в Бергамо прокат получился хорошим. Мы с тренерами думали, что это поможет набрать энергию и разогнаться на остальные старты. Не получилось. Возможно, сказалась усталость после олимпийского сезона, – сказал Алиев.

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