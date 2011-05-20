Алексей Ерохов: «Все говорят, что в группе Тутберидзе губят судьбы детей, но это просто зависть»

Чемпион мира среди юниоров по фигурному катанию Алексей Ерохов рассказал о тренировках в группе .

– Ходят жуткие слухи про вашу группу, что вас убивают, бедных детей... Но ведь это может случиться в любой группе?

– Это абсолютно с каждым может случиться, в любых группах это есть, но почему-то такое внимание приковано только к нашей группе.

И все говорят, что в нашей группе губят судьбы детей и ломают их. Но такого нет, мы сами выбираем этот путь. От травм никто не застрахован.

– А как ты думаешь, почему такие разговоры ходят про вашу группу?

– Может, потому что очень многие ребята из нашей группы добиваются успеха? Может быть, это зависть какая-то от людей идет. У меня нет другого объяснения просто.

Меня всегда возмущало, что все время только про нашу группу говорят, что у нас ломают детей. Всякие мемы видел, что у нас девочки один лед едят и больше ничего. Но у нас девочки нормально питаются, никто у нас не голодает, – сказал Ерохов в интервью Елене Родиной.