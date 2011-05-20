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    Алексей Ерохов: «Все говорят, что в группе Тутберидзе губят судьбы детей, но это просто зависть»

    Теги сборная России мужское катание Этери Тутберидзе Алексей Ерохов Фигурное катание

    Чемпион мира среди юниоров по фигурному катанию Алексей Ерохов рассказал о тренировках в группе Этери Тутберидзе.

    – Ходят жуткие слухи про вашу группу, что вас убивают, бедных детей... Но ведь это может случиться в любой группе?

    – Это абсолютно с каждым может случиться, в любых группах это есть, но почему-то такое внимание приковано только к нашей группе.

    И все говорят, что в нашей группе губят судьбы детей и ломают их. Но такого нет, мы сами выбираем этот путь. От травм никто не застрахован.

    – А как ты думаешь, почему такие разговоры ходят про вашу группу?

    – Может, потому что очень многие ребята из нашей группы добиваются успеха? Может быть, это зависть какая-то от людей идет. У меня нет другого объяснения просто.

    Меня всегда возмущало, что все время только про нашу группу говорят, что у нас ломают детей. Всякие мемы видел, что у нас девочки один лед едят и больше ничего. Но у нас девочки нормально питаются, никто у нас не голодает, – сказал Ерохов в интервью Елене Родиной.

     
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