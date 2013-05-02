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    Тарасова – о проекте «Ледниковый период. Дети»: «Тут не вундеркинды Тутберидзе, но все в 8-9 лет делают тройные прыжки»

    Теги Татьяна Тарасова телевидение Первый канал Фигурное катание

    Тренер Татьяна Тарасова, которая является членом жюри в передаче «Ледниковый период. Дети» на Первом канале, рассказала о пользе участия в проекте для юных фигуристов. 

    «Олимпийским чемпионам это дает большую практику, потому что они работают с детьми. У детей есть перспектива, если с ними работает олимпийский чемпион. Дети как губки все впитывают.

    Мы видим, что олимпийские чемпионы работают наотмашь, не уходя отсюда. Интересно, чему они могут научить. Даже те люди, у которых нет тренерской практики, здесь абсолютно заинтересованы в детях. Для детей это очень большой опыт, так же, как и для олимпийских чемпионов. Детям с ними интересно, потому что они берут (от наставников знания) прямо «с ноги» – все тренеры на коньках, сами показывают. 

    Олимпийские чемпионы ставят сами (программы), становятся постановщиками, а дети становятся исполнителями этих идей. 

    Здесь никто не прыгает четверные, здесь дети маленького возраста. Это не дети Этери Тутберидзе, не вундеркинды. Но они прыгают тройные прыжки. И в 8 лет, и в 9, и в 10, и в 11. Я не говорю уже о других способностях. Фигурное катание состоит не только из прыжков, но техническая сторона, конечно, это прыжки», – сказала Тарасова в передаче «Ледниковый период. Дети». 

    В проекте участвуют ученики Этери Тутберидзе Вероника Жилина, Всеволод Князев и Николай Колесников.

     

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