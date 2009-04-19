Алина Загитова: «Мне с детства нравится стоять на подиуме и получать медали»

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова рассказала о своей мотивации.

«После того, как я выиграла Олимпийские игры, я стала получать больше внимания. Но моя жизнь не сильно изменилась, я такая же, как была до Олимпиады.

За год, прошедший после Пхенчхана, я набралась опыта. Было тяжело, но это время было необходимо, чтобы победить в этом году.

Мне с детства нравится стоять на подиуме и получать медали. Поэтому я могу пережить тяжелые тренировочные дни. Если я хорошо выступаю, на пьедестале я чувствую, что хочу добиться еще более высоких результатов. Для меня это самая большая мотивация.

Бывают моменты, когда не получается легко решить все проблемы, даже если знаешь правильное решение. Но без труда не выловишь и рыбку из пруда, я всегда держу в мыслях эту поговорку.

Я бы не могла добилась успеха, если бы рядом не было моей семьи и людей, которые меня поддерживают. Если у вас есть мечта, вы должны помнить о ней, не думать о том, что что-то пошло не так, двигаться вперед.

Я рисую картины, веду инстаграм и играю со своей собакой Масару, но сейчас у меня нет полноценного отпуска. Я не представляю свою жизнь без фигурного катания, я им живу.

Я хочу показывать спектакль на льду. Без ошибок, как в сезоне-2017/18. Хочу хорошо кататься и делать людей счастливыми», – рассказала Загитова.