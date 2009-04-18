Елизавета Туктамышева: «Тренирую 2 тройных акселя в произвольной программе. Может быть, в следующем сезоне мы сделаем это»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева подвела итоги сезона-2018/19, а также поделилась впечатлениями от выступления на командном чемпионате мира в Фукуоке.

– В чем ты видишь свой основной прогресс в этом сезоне?

– В возобновлении тройного акселя в программах. Это самый большой прогресс. Сейчас на тренировках я делаю два тройных акселя в комбинации с двойным. Это стало большим шагом вперед, и это дало мне уверенность, что я могу соревноваться с сильнейшими девочками на одном уровне.

Будет два акселя в произвольной программе? Да, я тренирую это сейчас. Делаю два тройных акселя. Может быть, в следующем сезоне мы сделаем это.

– Перед командным World Team Trophy ты заранее приехала в Японию на шоу, и это была другая подготовка к старту.

– Когда я узнала, что еду на командный чемпионат, то на тренировках сразу стала включать тройной аксель, каскады 3-3, ничего не упускала. Сама готовилась. Плюс выступления в шоу. Я каталась на публике. Каждый день. Была раскрепощена. На позитиве. Наверное, когда столько положительных эмоций, они и помогают. Мое хорошее катание в Фукуоке, думаю, было связано с тем, что я очень хорошо провела время в шоу.

– За произвольную программу на WTT ты получила лучшие оценки в сезоне.

– Я так рада, что сделала все, что от меня зависело. Постараюсь, чтобы все это от меня не ушло, чтобы с такими же положительными эмоциями начать следующий сезон.

Сейчас, когда тройной аксель стал рабочим элементом, я не в такой эйфории как раньше. Сделала аксель – и дальше работать, потому что есть еще вся остальная программа. В Японии аксель получался постоянно, и для меня его хорошее исполнение не стало сюрпризом. Я вышла, поработала и получила удовольствие.

– Когда ты пошла на дорожку шагов, то было видно, как завелась в хорошем смысле слова.

– Да, потому что я в последний раз катала эту программу. Мне очень хотелось на все 100 процентов ее прочувствовать и зажечь максимально. Отдала всю себя, чтобы насладиться этим моментом, и такой же ответный посыл получила от зрителей, которые, думаю, тоже насладились моим катанием, – рассказала Туктамышева.