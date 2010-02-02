Алена Косторная: «Надеюсь, это мой последний чемпионат России среди юниоров – уже хочется во взрослое катание»

Фигуристка Алена Косторная прокомментировала свою победу в короткой программе на юниорском первенстве России в Перми.

«Я очень рада, что у меня получилось занять промежуточное первое место. Безусловно, это большая радость. В принципе я довольная своим прокатом. Конечно, некоторые вещи можно было сделать лучше. Но с каждым соревнованием я стараюсь улучшаться – пока что это получается.

Сегодня очень тепло приветствовала публика: хлопали, поддерживали – буря эмоций. Хотела бы сказать огромное спасибо всем, кто меня поддерживает, а также тренерам за проделанную работу, родителям и друзьям, которые за меня болели», – сказала Косторная в интервью ФФКР.

«Надеюсь, что это действительно последний юниорский чемпионат России в моей карьере – уже хочется во взрослое катание. В этом году, к сожалению, не получилось, возраста не хватило. И сейчас на этом турнире мне нужно отбираться на юниорский чемпионат мира.

Сегодня я довольна практически всеми элементами, но все равно нужно доводить все до еще большей четкости, добиваться еще большей стабильности. Да, это рутинная работа, каждый день с чистого листа, но если ты все безошибочно сделал сегодня, не факт, что так же будет и завтра. И все же это стоит тех минут на льду, что есть у тебя во время соревнований», – цитирует фигуристку ТАСС.