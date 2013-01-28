Брайан Орсер: «Медведева после Пхенчхана-2018 проходила реабилитацию после травмы спины»

Тренер Брайан Орсер сообщил, что двукратная чемпионка мира после Олимпийских игр в Пхенчхане-2018 проходила реабилитацию после травмы спины.

– Вы не предлагали Жене отдохнуть и пропустить сезон?

– У нее было время для отдыха после Олимпийских игр, правда Евгения также проходила реабилитацию после травмы спины – у было то же самое, – сказал Орсер.

Медведева начала тренироваться у Орсера летом 2018 года. До этого на протяжении 11 лет она работала с .

В сезоне-2017/18 Медведева также перенесла стрессовый перелом плюсневой кости правой стопы.