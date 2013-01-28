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    Брайан Орсер: «Медведева после Пхенчхана-2018 проходила реабилитацию после травмы спины»

    Теги сборная России травмы Брайан Орсер женское катание Этери Тутберидзе Евгения Медведева Фигурное катание

    Тренер Брайан Орсер сообщил, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева после Олимпийских игр в Пхенчхане-2018 проходила реабилитацию после травмы спины. 

    – Вы не предлагали Жене отдохнуть и пропустить сезон?

    – У нее было время для отдыха после Олимпийских игр, правда Евгения также проходила реабилитацию после травмы спины – у Юдзуру Ханю было то же самое, – сказал Орсер. 

    Медведева начала тренироваться у Орсера летом 2018 года. До этого на протяжении 11 лет она работала с Этери Тутберидзе

    В сезоне-2017/18 Медведева также перенесла стрессовый перелом плюсневой кости правой стопы. 

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