Хореограф Загитовой: «Не понимаю некоторых экспертов, которые нагнетают ситуацию и сваливаются в неоправданную жестокость»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз призвал всех добрее относиться к после ее не совсем удачных последних выступлений.

Загитова лидировала после короткой программы на чемпионате Европы, но в итоге стала второй, сорвав несколько прыжков.

На чемпионате России Загитова также шла первой после короткой программы, но заняла итоговое пятое место.

«Хочу обратиться и к болельщикам, и ко всем любителям фигурного катания. Все-таки тяжелый сейчас немножко для нас период, не все получается, но хочется просто сказать, что...

Вы же хотите, чтобы наша олимпийская чемпионка продолжала радовать нас своим катанием еще не один год. Поэтому я не понимаю некоторых специалистов и экспертов, которые слишком нагнетают ситуацию и, вместо того, чтобы просто поддержать, сваливаются в какую-то неоправданную критику и, я бы даже сказал, в немножко неоправданную жестокость.

Давайте будем просто добрее ко всем нашим спортсменам и все у нас получится», – рассказал Глейхенгауз в эфире Первого канала.

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