Брайан Орсер: «Медведева должна прочувствовать разницу между юниорским и взрослым катанием»

Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал об особенностях работы со спортсменкой.

«Женя через это обязана пройти, прочувствовав разницу между катанием в юниорском и взрослом возрастах.

Если что, я говорю именно о физиологическом возрасте, а не о юниорских или взрослых стартах. Когда ты уже соревнуешься как взрослая женщина, ты не можешь выигрывать каждый турнир.

Посмотрите на Каролину Костнер, Мао Асаду, Ю-На Ким — они не побеждали во всех турнирах, когда стали взрослыми.

Бывали времена, когда Ким просто каталась плохо, без шансов уступала на каждом этапе Гран-при, но стала олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира. Нужно просто выбирать соревнования, на которых ты концентрируешься.

Менять ее менталитет? А зачем бороться с характером победителя? Но, опять же, возьмем . В этом году он выиграл два этапа Гран-при, но это происходит впервые за семь лет, что я его тренирую.

И прошлые, не самые удачные, результаты как-то не мешают считать его величайшим одиночником всех времен. Он выиграл две Олимпиады – вот что запоминается!

Мне категорически все равно, из какой системы или страны Медведева пришла ко мне. Она безумно любит и уважает фигурное катание, ценит своих фанатов.

С адаптацией проблем тоже нет. У Жени очень хороший английский, она очень коммуникабельна и просто прекрасна. У нас должно все получиться. И вы увидите это», – сказал Орсер.

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