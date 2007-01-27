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    Брайан Орсер: «Медведева должна прочувствовать разницу между юниорским и взрослым катанием»

    Теги сборная России сборная Японии Брайан Орсер женское катание Юдзуру Ханю Евгения Медведева Чемпионат.com Фигурное катание

    Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал об особенностях работы со спортсменкой.

    «Женя через это обязана пройти, прочувствовав разницу между катанием в юниорском и взрослом возрастах.

    Если что, я говорю именно о физиологическом возрасте, а не о юниорских или взрослых стартах. Когда ты уже соревнуешься как взрослая женщина, ты не можешь выигрывать каждый турнир.

    Посмотрите на Каролину Костнер, Мао Асаду, Ю-На Ким — они не побеждали во всех турнирах, когда стали взрослыми.

    Бывали времена, когда Ким просто каталась плохо, без шансов уступала на каждом этапе Гран-при, но стала олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира. Нужно просто выбирать соревнования, на которых ты концентрируешься.

    Менять ее менталитет? А зачем бороться с характером победителя? Но, опять же, возьмем Юдзуру Ханю. В этом году он выиграл два этапа Гран-при, но это происходит впервые за семь лет, что я его тренирую.

    И прошлые, не самые удачные, результаты как-то не мешают считать его величайшим одиночником всех времен. Он выиграл две Олимпиады – вот что запоминается! 

    Мне категорически все равно, из какой системы или страны Медведева пришла ко мне. Она безумно любит и уважает фигурное катание, ценит своих фанатов.

    С адаптацией проблем тоже нет. У Жени очень хороший английский, она очень коммуникабельна и просто прекрасна. У нас должно все получиться. И вы увидите это», – сказал Орсер.

    «У нас с Алиной никогда не было плохих отношений». Возможно, самое душевное интервью Медведевой

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