Брайан Орсер: «Медведева должна прочувствовать разницу между юниорским и взрослым катанием»

Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал об особенностях работы со спортсменкой.
«Женя через это обязана пройти, прочувствовав разницу между катанием в юниорском и взрослом возрастах.
Если что, я говорю именно о физиологическом возрасте, а не о юниорских или взрослых стартах. Когда ты уже соревнуешься как взрослая женщина, ты не можешь выигрывать каждый турнир.
Посмотрите на Каролину Костнер, Мао Асаду, Ю-На Ким — они не побеждали во всех турнирах, когда стали взрослыми.
Бывали времена, когда Ким просто каталась плохо, без шансов уступала на каждом этапе Гран-при, но стала олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира. Нужно просто выбирать соревнования, на которых ты концентрируешься.
Менять ее менталитет? А зачем бороться с характером победителя? Но, опять же, возьмем Юдзуру Ханю. В этом году он выиграл два этапа Гран-при, но это происходит впервые за семь лет, что я его тренирую.
И прошлые, не самые удачные, результаты как-то не мешают считать его величайшим одиночником всех времен. Он выиграл две Олимпиады – вот что запоминается!
Мне категорически все равно, из какой системы или страны Медведева пришла ко мне. Она безумно любит и уважает фигурное катание, ценит своих фанатов.
С адаптацией проблем тоже нет. У Жени очень хороший английский, она очень коммуникабельна и просто прекрасна. У нас должно все получиться. И вы увидите это», – сказал Орсер.
«У нас с Алиной никогда не было плохих отношений». Возможно, самое душевное интервью Медведевой