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    Алексей Мишин: «Самодурова выиграла чемпионат Европы, но не превзошла Загитову»

    Теги Тамара Москвина сборная России чемпионат Европы Алексей Мишин женское катание Олег Протопопов Людмила Белоусова Алина Загитова Софья Самодурова Фигурное катание

    Тренер Софьи Самодуровой Алексей Мишин прокомментировал победу спортсменки на чемпионате Европы в Минске.

    Мишин сравнил это с ситуацией, когда он в паре с Тамарой Москвиной выиграл чемпионат мира-1969 в Колорадо-Спрингс, впервые опередив Людмилу Белоусову и Олега Протопова.

    «Такого поворота никто не ожидал. Когда мы вошли в пресс-центр, то там висело страшное напряжение. Тогда я решил его разрядить, сказал, что мы победили Белоусову и Протопопова, но не превзошли.

    Так и сейчас. Соня выиграла чемпионат, но не превзошла Алину Загитову, у которой титул олимпийской чемпионки, и которая мастерски владеет элементами», – рассказал Мишин.

    Еще в ноябре Самодурова уступила Загитовой 25 баллов. Как же все поменялось!

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