Алексей Мишин: «Самодурова выиграла чемпионат Европы, но не превзошла Загитову»

Тренер Софьи Самодуровой Алексей Мишин прокомментировал победу спортсменки на чемпионате Европы в Минске.
Мишин сравнил это с ситуацией, когда он в паре с Тамарой Москвиной выиграл чемпионат мира-1969 в Колорадо-Спрингс, впервые опередив Людмилу Белоусову и Олега Протопова.
«Такого поворота никто не ожидал. Когда мы вошли в пресс-центр, то там висело страшное напряжение. Тогда я решил его разрядить, сказал, что мы победили Белоусову и Протопопова, но не превзошли.
Так и сейчас. Соня выиграла чемпионат, но не превзошла Алину Загитову, у которой титул олимпийской чемпионки, и которая мастерски владеет элементами», – рассказал Мишин.
Еще в ноябре Самодурова уступила Загитовой 25 баллов. Как же все поменялось!