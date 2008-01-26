Алексей Мишин: «Самодурова выиграла чемпионат Европы, но не превзошла Загитову»

Тренер Софьи Самодуровой Алексей Мишин прокомментировал победу спортсменки на чемпионате Европы в Минске.

Мишин сравнил это с ситуацией, когда он в паре с выиграл чемпионат мира-1969 в Колорадо-Спрингс, впервые опередив и Олега Протопова.

«Такого поворота никто не ожидал. Когда мы вошли в пресс-центр, то там висело страшное напряжение. Тогда я решил его разрядить, сказал, что мы победили Белоусову и Протопопова, но не превзошли.

Так и сейчас. Соня выиграла чемпионат, но не превзошла , у которой титул олимпийской чемпионки, и которая мастерски владеет элементами», – рассказал Мишин.

Еще в ноябре Самодурова уступила Загитовой 25 баллов. Как же все поменялось!