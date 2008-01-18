Василий Соловьев – о снятии Плющенко с Олимпиады в Сочи: «Скорее всего, это решил Путин. Кто еще?»

Бывший комментатор «НТВ-Плюс» Василий Соловьев заявил в подкасте «Голос», что решение о снятии Евгения Плющенко с мужского индивидуального турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Сочи, скорее всего, принимал президент России Владимир Путин.

– Женя подумал, что это [выступление] может закончиться некрасиво. Имеет право бояться. Он идет к Мишину. Что Мишин скажет? «Я не знаю, Женя, давай посоветуемся с президентом Федерации». Валентина Николаевича Писеева помните? Он сорок лет просидел на своем посту. Принимал ли он такие решения? Он мудрый, дипломатичный человек, который пошел минимум к Мутко.

Мутко – это кооператив «Озеро». Он может, конечно, поговорить с Дмитрием Анатольевичем [Медведевым], но, скорее всего, это решалось Владимиром Владимировичем [Путиным]. Ну иначе я просто не представляю. А как? Кто [еще] взял на себя эту ответственность?

Сказали: «Женечка, не переживай, страна тебя любит и ценит. Ты сделал все, что мог. Можно идти отдыхать, береги себя».

Плющенко в Сочи мог убрать только Путин, Семенович была хорошей фигуристкой. Подкаст с Василием Соловьевым

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