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    Тарасова и Морозов вернулись к короткой программе олимпийского сезона

    Теги сборная России чемпионат Европы пары Евгения Тарасова Владимир Морозов Матч ТВ Фигурное катание

    Российская пара Евгения Тарасова – Владимир Морозов сообщила, что вернулась к короткой программе прошлого сезона.

    В первой половине сезона пара выступала под песню I Got You в исполнении Джеймса Брауна. Накануне чемпионата Европы в Минске россияне решили вернуться к программе сезона-2017/18, которую они исполняли под второй концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова.

    Это не первая смены программы Тарасовой и Морозова в этом сезоне: после контрольных прокатов в сентябре пара уже меняла короткую программу.

    «Коллективным мнением решили, что лучше вернуть короткую. Нам она больше нравится, это одна из наших любимых программ.

    Хотим на Европе достойно выступить с двумя программами, которые воспринимаются серьезно судьями. Да и зрителям, думаю, будет приятно посмотреть на прошлогоднюю короткую и нынешнюю произвольную. Мы хотим быть во всеоружии на оставшихся главных стартах», – сказал Морозов в эфире телеканала «Матч ТВ».

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