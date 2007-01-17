Тарасова и Морозов вернулись к короткой программе олимпийского сезона

Российская пара – Владимир Морозов сообщила, что вернулась к короткой программе прошлого сезона.

В первой половине сезона пара выступала под песню I Got You в исполнении Джеймса Брауна. Накануне чемпионата Европы в Минске россияне решили вернуться к программе сезона-2017/18, которую они исполняли под второй концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова.

Это не первая смены программы Тарасовой и Морозова в этом сезоне: после контрольных прокатов в сентябре пара уже меняла короткую программу.

«Коллективным мнением решили, что лучше вернуть короткую. Нам она больше нравится, это одна из наших любимых программ.

Хотим на Европе достойно выступить с двумя программами, которые воспринимаются серьезно судьями. Да и зрителям, думаю, будет приятно посмотреть на прошлогоднюю короткую и нынешнюю произвольную. Мы хотим быть во всеоружии на оставшихся главных стартах», – сказал Морозов в эфире телеканала «Матч ТВ».