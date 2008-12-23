Даниил Глейхенгауз: «Словами не передать мои чувства от того, как сложился чемпионат для Загитовой»

Хореограф Даниил Глейхенгауз подвел итоги выступления учениц группы Этери Тутберидзе на чемпионате России-2019 в Саранске.

Первое место заняла Анна Щербакова, второе – Александра Трусова, третье – Алена Косторная.

«Вот и закончился чемпионат России! Впервые в истории весь пьедестал в женском одиночном катании принадлежит спортсменкам одной группы, а именно #teamtutberidze.

Были яркие взлеты и обидные падения! Словами не передать мои чувства от того, как сложился чемпионат для Алины (5-е место – .ru), но это всего лишь один старт, и на нем жизнь не заканчивается!

Впереди еще будет много побед! Спасибо всем за поддержку! Пора немного передохнуть!» – написал Глейхенгауз.

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