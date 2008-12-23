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    Даниил Глейхенгауз: «Словами не передать мои чувства от того, как сложился чемпионат для Загитовой»

    Теги сборная России чемпионат России женское катание Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз Алина Загитова Анна Щербакова Александра Трусова Алена Косторная Фигурное катание

    Хореограф Даниил Глейхенгауз подвел итоги выступления учениц группы Этери Тутберидзе на чемпионате России-2019 в Саранске. 

    Первое место заняла Анна Щербакова, второе – Александра Трусова, третье – Алена Косторная. 

    «Вот и закончился чемпионат России! Впервые в истории весь пьедестал в женском одиночном катании принадлежит спортсменкам одной группы, а именно #teamtutberidze.

    Были яркие взлеты и обидные падения! Словами не передать мои чувства от того, как сложился чемпионат для Алины (5-е место – Sports.ru), но это всего лишь один старт, и на нем жизнь не заканчивается!

    Впереди еще будет много побед! Спасибо всем за поддержку! Пора немного передохнуть!» – написал Глейхенгауз. 

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