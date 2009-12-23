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    Ирина Слуцкая: «Обновленную Медведеву, выступления которой все ждали, я не увидела»

    Теги Ирина Слуцкая сборная России женское катание Евгения Медведева Спорт-Экспресс Фигурное катание

    Двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая прокомментировала выступление на чемпионате России Евгении Медведевой (7-е место). 

    «Женя пытается возвращаться с начала сезона, и пока ни на одном старте мы это возвращение не увидели. Я не вижу, чтобы ее катание как-то поменялось, несмотря на смену короткой программы и небольших изменений в произвольной. Все равно ее сравниваешь с той Медведевой, которая выступала в прошлом сезоне, показывала катание высокого уровня.

    Настолько обновленную Женю, выступления которой все ждали, я не увидела.

    – Сезон для нее завершен?

    – Видимо, да. И ей можно спокойно начинать готовиться к следующему сезону. Если у нее будут силы и желание, в следующем сезоне мы вновь будем за нее болеть. Она может уже катать на шоу, практиковаться и постепенно ставить новые программы», – сказала Слуцкая. 

    Медведева будет выигрывать, но через два года. Так считает Орсер

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