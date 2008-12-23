Загитова поблагодарила болельщиков за поддержку на чемпионате России

Олимпийская чемпионка поблагодарила болельщиков за поддержку на чемпионате России в Саранске.

Фигуристка лидировала после исполнения короткой программы, но в произвольной допустила несколько ошибок и заняла итоговое 5-е место.

«Дорогие болельщики! От всей души хочу поблагодарить вас за поддержку и любовь, которую вы дарили мне во время чемпионата России в Саранске. Отдельное спасибо Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу и Сергею Викторовичу за то, что вы всегда рядом со мной.

В этот раз не все получилось, как хотелось, однако я чувствовала ваше тепло и доброту все эти дни», – написала Загитова.