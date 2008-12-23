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    Загитова поблагодарила болельщиков за поддержку на чемпионате России

    Теги сборная России чемпионат России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

    Олимпийская чемпионка Алина Загитова поблагодарила болельщиков за поддержку на чемпионате России в Саранске.

    Фигуристка лидировала после исполнения короткой программы, но в произвольной допустила несколько ошибок и заняла итоговое 5-е место. 

    «Дорогие болельщики! От всей души хочу поблагодарить вас за поддержку и любовь, которую вы дарили мне во время чемпионата России в Саранске. Отдельное спасибо Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу и Сергею Викторовичу за то, что вы всегда рядом со мной.

    В этот раз не все получилось, как хотелось, однако я чувствовала ваше тепло и доброту все эти дни», – написала Загитова. 

     
     
     
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    Дорогие болельщики! От всей души 💖 хочу поблагодарить вас за поддержку и любовь, которую вы дарили мне во время Чемпионата России в Саранске⛸🇷🇺. Отдельное СПАСИБО Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу и Сергею Викторовичу за то, что вы всегда рядом со мной 🙏⛸☀️. В этот раз не всё получилось, как хотелось, однако я чувствовала ваше тепло и доброту все эти дни 😊💞🙌 Dear fans! Let me express my sincere appreciation for your support and your love 💖 that YOU gifted me during the Russian Figure Skating Championship in Saransk ⛸🇷🇺. Let me say special THANK YOU to my coaches Eteri Tutberidze, Daniil Gleikhengauz and Serguey Dudakov for being always with me 🙏⛸☀️. This time, not everything turned out as we wanted, meanwhile I felt your warmness and kindness these days 😊💞🙌.

    Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)

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