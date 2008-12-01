Екатерина Боброва: «Медведеву не гнобят! Это делают лишь СМИ и те, кто за Загитову»

Российская фигуристка Екатерина Боброва поделилась мнением о переходе россиянки Евгении Медведевой к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

«Мое мнение – в первую очередь, как подруги Жени – я ее всегда буду поддерживать во всем. Если она посчитала нужным это сделать, моя реакция: «Молодец, иди». Главное, чтобы это давало результат. Сейчас у нее переходный момент – это связано и с изменениями в теле, и с тренировками в другой стране, и со сменой тренера – ведь она практически всю жизнь тренировалась у Этери Тутберидзе. Поменять все так кардинально очень сложно, поэтому у нее сейчас идет спад.

Мой любимый психолог сказал: «Когда ты на горе и тебе нужно перебраться на другую гору, ты не можешь просто перепрыгнуть. Тебе обязательно нужно спуститься, чтобы потом взобраться на следующую вершину». Сейчас Женя находятся в переходном моменте. Поэтому не нужно ее непопадание в финал Гран-при считать катастрофой.

Мне звонят журналисты и говорят: «Екатерина, мы хотим взять у вас интервью в поддержку Жени, потому что ее загнобили». Но ее не гнобят! Это делают средства массовой информации, которые она, к счастью, не читает, и те люди, которые за Алину или против Жени.

Все у нее хорошо. И все будет хорошо. Она выбрала этот путь, значит, она уверена в нем. Она должна продолжать по нему идти», – сказала Боброва во время интервью на «Экспофоруме» в Санкт-Петербурге.