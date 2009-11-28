Софья Самодурова: «После Гран-при Франции плакала из-за Медведевой и радовалась за себя, что попала в финал»

Российская фигуристка Софья Самодурова поделилась эмоциями от попадания в финал Гран-при, который пройдет с 6 по 9 декабря в Ванкувере.

Самодурова стала третьей на этапе Гран-при Skate America и завоевала серебро на Rostelecom Cup. По сумме очков за места на этапах она обошла двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву.

«Мне было жалко Женю (после этапа Гран-при в Гренобле, где Медведева стала 4-й – Sports.ru). Она выступила не очень, и это психологически тяжело после такого олимпийского сезона. Я и плакала из-за нее, и радовалась за себя после окончания этапа, смешанные эмоции были. Хотела ли поддержать ее? Думаю, что ничего не надо было писать ей в этой ситуации. Тем более, можно сказать, я отобрала у нее шанс на финал.

О подиумах речь даже не шла, я надеялась только на чистые прокаты, но круто, что так ворвалась во взрослое фигурное катание. В какой-то степени эти результаты стали сюрпризами, особенно в Америке – круто обойти чемпионку США Брэди Теннелл! Кстати, тогда после этапа Алексей Николаевич Мишин даже ничего не сказал, просто улыбался – все было и так понятно.

Но в финале и вообще в сезоне я ставлю одну цель – чистые прокаты. Ни о каких местах не думаю и не люблю загадывать. Если все сделать на сто процентов, то и судьи дадут высокие оценки», – сказала Самодурова.