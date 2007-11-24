Трусова на тренировке исполнила каскад из четверного лутца и тройного риттбергера

Российская фигуристка Александра Трусова на тренировке исполнила уникальный каскад из четверного лутца и тройного риттбергера.

Базовая стоимость данного элемента составляет 16,4 балла. Ранее ни один фигурист на официальных соревнованиях этот каскад не демонстрировал.

Трусова является первой фигуристкой, которая на соревнованиях приземлила сольный четверной лутц. Также она первая в женском фигурном катании исполнила произвольную программу с двумя четверными прыжками.

На закрытых прокатах в Новогорске, которые не являются официальными соревнованиями, 14-летняя фигуристка в произвольной программе приземлила три четверных прыжка.