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    Хакеры взломали инстаграм-страницу Туктамышевой и вымогают у фигуристки деньги

    Теги сборная России происшествия Елизавета Туктамышева женское катание соцсети Фигурное катание

    Чемпионка мира-2015 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева сообщила, что злоумышленники взломали ее страницу в инстаграме и вымогают деньги.

    «Мою страницу в инстаграме взломали! Сейчас я очень зла! Я уже написала в службу поддержки, но ответа нет. Может, вы знаете, кто может мне помочь? Хочу наказать этого парня, не оставлю это просто так.

    Он требует деньги и угрожает мне. Но не на ту напал!» – написала Туктамышева в твиттере.

    Позднее этот пост был удален, однако остался ответ в твиттере о том, что от фигуристки требуют перевести деньги в Турцию.

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