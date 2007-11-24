Хакеры взломали инстаграм-страницу Туктамышевой и вымогают у фигуристки деньги

Чемпионка мира-2015 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева сообщила, что злоумышленники взломали ее страницу в инстаграме и вымогают деньги.

«Мою страницу в инстаграме взломали! Сейчас я очень зла! Я уже написала в службу поддержки, но ответа нет. Может, вы знаете, кто может мне помочь? Хочу наказать этого парня, не оставлю это просто так.

Он требует деньги и угрожает мне. Но не на ту напал!» – написала Туктамышева в твиттере.

Позднее этот пост был удален, однако остался ответ в твиттере о том, что от фигуристки требуют перевести деньги в Турцию.