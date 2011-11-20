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    Художник по костюмам: «Платье для фигуристки в среднем стоит 50 тысяч рублей»

    Теги Джонни Вейр сборная России танцы на льду Никита Кацалапов Виктория Синицина Ольга Оськина Фигурное катание

    Художник по костюмам Ольга Оськина, которая работала с Марией Бутырской, Еленой Ильиных и Никитой Кацалаповым, рассказала о средней стоимости платья для фигуристки.

    «В ателье, с которым я сотрудничаю, платье стоит в среднем 50 тысяч рублей; это работа, ткани, камни. У частного мастера будет дешевле за счет того, что цена на работу ниже.

    Разброс в ценах на профессиональные платья небольшой; нет такого, что дешевое платье стоит 10 тысяч, среднее 50, а дорогое 200. 

    Глобальной разницы в ценах нет, потому что ткани примерно одни и те же, хотя бывают исключения. В прошлом году для платья Вики Синицыной мы использовали ткань высокой моды, очень дорогую. Существенно различается качество камней – австрийские, чешские или корейские.

    Различается также количество камней – обычно от 2 500 до 5 000 на платье. Они же во многом определяют и вес.

    Я никогда не взвешивала, да и мне никто не жаловался, но иногда чувствуешь: тяжелое получилось. Слышала, что Джонни Вейр когда-то выступал в костюме весом около 1 кг», – сказала Оськина.

    Сколько стоят платья фигуристок, что в моде, какие цвета – провал? Мы все узнали

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