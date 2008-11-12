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    Елизавета Туктамышева: «С моей физической формой я бы смогла сделать 2 тройных акселя, но ментально пока к этому не готова»

    Теги сборная России Гран-при NHK Trophy Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

    Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева подвела итоги своего выступления на этапе Гран-при NHK Trophy в Хиросиме (3-е место). 

    «На NHK Trophy я на 10 баллов улучшила свой самый высокий результат в карьере. Бронзе я не расстроилась, так как понимала, что сделала практически все, что могла. Мне нравится, что от старта к старту мои выступления становятся более стабильными, а я – более уверенной.

    В произвольной программе (помимо акселя в три с половиной оборота) я исполнила каскад из тройного лутца и тройного тулупа, и мне кажется, он был очень хорошо выполнен. Вообще этот сезон, наверное, самый сильный мой сезон по технике. Я сейчас делаю свой максимум. Думаю, это здорово, что под конец своей спортивной карьеры я решила показать хорошее катание. 

    Может быть, мы немного усложним произвольную программу – добавим связки и шаги между простыми элементами. Короткую программу трогать не будем, с ней все нормально, а вот произвольную нужно немного подкорректировать. 

    Два акселя в произвольной программе? Знаю, что с моей физической формой я бы смогла это сделать, но ментально пока не готова. Но посмотрим», – сказала Туктамышева в интервью корреспонденту ISU Татьяне Фладе. 

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