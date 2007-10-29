Елизавета Туктамышева: «Спокойно отношусь к негативу. Я знаю себе цену»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своей активности в социальных сетях.

«Мне кажется, людям приятно, когда с ними общаются, я пытаюсь максимально близко общаться со своими поклонниками. Думаю, всегда приятно от личности, которая им нравится, получить какой-то подарок или письмо. Поэтому я стараюсь активно вести инстаграм для русской аудитории и твиттер – для западной.

У каждой популярной личности или даже у простого человека есть люди, которые его недолюбливают или, наоборот, очень любят. Без негатива никуда. Это нужно принять и понять, спокойно к этому относиться. Негатив будет всегда, но если на него постоянно обращать внимание, можно усомниться в себе, начать искать недостатки, о которых тебе пишут. Спокойно к этому отношусь. Я знаю себе цену. Шутка, конечно, но в то же время я могу и ответить. Я всегда за справедливость.

Для меня важно всегда говорить правду, я не буду льстить кому-то или обсуждать за глаза. Мне важно высказывать свое мнение. Если людям оно нравится, они подпишутся на меня, если не нравится, что я высказываюсь открыто и на всеобщее обозрение, могут не подписываться, это уже им решать», – рассказала Туктамышева в интервью ФФКР.

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