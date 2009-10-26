Аделина Сотникова: «В фигурном катании люди пашут с утра до ночи. Это не легче, чем хоккей с футболом»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова рассказала о том, как достичь успеха в фигурном катании.

Спортсменка побывала на Сахалине, где провела мастер-класс юным фигуристам.

— Что надо предпринять, чтобы добиться успеха?

— Сложный вопрос, на него нет конкретного ответа. У каждого ребенка свое в голове, и ты не знаешь, чего он хочет.

Сегодня он в фигурном катании, завтра – нет, сегодня есть техника, а завтра переходный возраст – и ее нет. Непредсказуемо это, вообще.

Главное, чтобы ребенку нравилось действительно… Даже не просто нравилось, надо быть фанатом буквально.

Чтобы чего-то достичь в таком городе, где нет школы устоявшейся и сильной подготовки... И, конечно, без любви ко льду ничего невозможно достичь.

— Эту любовь воспитать можно или она должна просто быть?

— Кто-то это в себе воспитывает, бывает такое. А у кого-то такие чувства к нашему виду спорта... Появляется все это чуть ли не с детства.

Тут все от того идет, насколько ребенок полюбил каток во время знакомства, первых занятий. И тренер играет большую роль — он должен показывать, рассказывать, объяснять. Знакомить со знаменитыми фигуристами, которые достигли высот.

Технику, программы, скольжение преподать... Настолько нужно увлечь ребенка этим, чтобы он не хотел ничего, кроме фигурного катания. А ребенок-то не один, их сотни могут быть. А показывать всем — это очень тяжело.

— У вас есть кумиры?

— В кино обожаю до сих пор Анджелину Джоли. Ее роли... Она такая эффектная, что меня это цепляет просто. Есть фигуристы, на которых хотелось равняться. Каролина Костнер всегда удивляла, Мао Асада, такие спортсмены великие.

В литературе больше классику люблю... Определенного автора не скажу... Много книг не прочитала за жизнь, только сейчас начала увлекаться. Но больше не просто классикой... Скорее, психологией.

— А есть у вас какие-то ритуалы перед выходом на лед?

— Раньше были, сейчас уже нет. Была больная вообще по этой теме, но сейчас все это бросила.

Абсолютно спокойная в этом отношении: ничего не делаю, никого не глажу. Не в ритуалах дело, все в голове, все там. Только от тебя все зависит.

— На Сахалине сейчас нет губернатора, и самые странные кандидатуры выдвигают. А что бы Аделина Сотникова сделала, если бы стала губернатором? Может, не именно на Сахалине, а вообще?

— Я бы сделала мир лучше. Своими силами, своими возможностями. Продвигала бы свой вид спорта так же, как хоккей с футболом.

Чтобы люди знали, что есть такое фигурное катание, где люди пашут с утра до ночи, и что это не легче, чем хоккей с футболом, – сказала Сотникова.