Илья Авербух: «Загитова и Медведева – сильнейшие фигуристки планеты. Обязательно увидим их сражение в финале Гран-при»

Хореограф Илья Авербух оценил шансы российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой встретиться в финале Гран-при.

«Я уверен, что мы обязательно увидим на заключительном этапе сражение Алины Загитовой и Евгении Медведевой, иначе и быть не может.

Конечно, будем следить за тем, как катаются другие спортсменки. Возможно, кто-то и сможет составить им конкуренцию.

Но Загитова и Медведева объективно являются сейчас двумя сильнейшими фигуристками планеты», – сказал Авербух.

Финал Гран-при пройдет в Ванкувере 6-9 декабря. До финала олимпийская чемпионка Загитова и серебряный призер Игр Медведева не встретятся на соревнованиях.

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