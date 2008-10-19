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    Илья Авербух: «Загитова и Медведева – сильнейшие фигуристки планеты. Обязательно увидим их сражение в финале Гран-при»

    Теги Илья Авербух сборная России Гран-при финал Гран-при женское катание Евгения Медведева Алина Загитова Фигурное катание

    Хореограф Илья Авербух оценил шансы российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой встретиться в финале Гран-при.

    «Я уверен, что мы обязательно увидим на заключительном этапе сражение Алины Загитовой и Евгении Медведевой, иначе и быть не может.

    Конечно, будем следить за тем, как катаются другие спортсменки. Возможно, кто-то и сможет составить им конкуренцию.

    Но Загитова и Медведева объективно являются сейчас двумя сильнейшими фигуристками планеты», – сказал Авербух.

    Финал Гран-при пройдет в Ванкувере 6-9 декабря. До финала олимпийская чемпионка Загитова и серебряный призер Игр Медведева не встретятся на соревнованиях.

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