Первый канал покажет все этапы Гран-при сезона-2018/19. Среди комментаторов – Траньков, Липницкая и Сотникова

Первый канал покажет все этапы Гран-при по фигурному катанию сезона-2018/19.

Транслироваться этапы будут на официальном сайте канала, а самые важные – в телевизионном эфире.

Также канал покажет финал Гран-при в Ванкувере, в том числе – юниорские соревнования.

Комментировать соревнования будут Татьяна Тарасова, Алексей Ягудин, Максим Траньков, Илья Авербух, Юлия Липницкая, Аделина Сотникова, Анжелика Крылова, Дмитрий Соловьев и другие.

Гран-при по фигурному катанию-2018/19 стартует сегодня ночью в США этапом Skate America.