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    Первый канал покажет все этапы Гран-при сезона-2018/19. Среди комментаторов – Траньков, Липницкая и Сотникова

    Теги Максим Траньков Татьяна Тарасова Алексей Ягудин Илья Авербух телевидение Первый канал Гран-при Дмитрий Соловьев финал Гран-при Аделина Сотникова Гран-при среди юниоров Юлия Липницкая Анжелика Крылова Фигурное катание

    Первый канал покажет все этапы Гран-при по фигурному катанию сезона-2018/19.

    Транслироваться этапы будут на официальном сайте канала, а самые важные – в телевизионном эфире.

    Также канал покажет финал Гран-при в Ванкувере, в том числе – юниорские соревнования.

    Комментировать соревнования будут Татьяна Тарасова, Алексей Ягудин, Максим Траньков, Илья Авербух, Юлия Липницкая, Аделина Сотникова, Анжелика Крылова, Дмитрий Соловьев и другие.

    Гран-при по фигурному катанию-2018/19 стартует сегодня ночью в США этапом Skate America.

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