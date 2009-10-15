Алена Леонова: «Я за повышение юниорского возраста: детское катание – это уже не совсем наш вид спорта»

Серебряный призер чемпионата мира 2012 года Алена Леонова поделилась мнением о современных тенденциях в женском фигурном катании.

«Фигурное катание 7-8 лет назад – во многом другой вид спорта. Сейчас оно идет вперед за счет технических моментов, в основном его двигают многооборотные прыжки. Девочки в 12-13 лет крутят тройные аксели – хотя это скорее мужской прыжок; раньше их исполняли единицы, теперь это норма. Уже много кто способен на четверной лутц – сложнейший прыжок.

На моей памяти было так: делаешь примерно то же, что все, катаешься чисто – и побеждаешь или, по крайней мере, занимаешь высокое место. Не требовалось излишеств, импровизации, тем более серии из тройных-четверных прыжков; главное – чистый прокат. Еще недавно девушки выигрывали медали ЧМ, даже не владея всем набором прыжков – условно, не с пятью тройными, а с тремя.

Я за повышение юниорского возраста: детское катание – это уже не совсем наш вид спорта. Вот выступает Каролина Костнер, а за ней выходит 15-летняя девочка – всем очевидно, чем отличается их катание. Сложившаяся женщина понимает, что именно катает – она проходила через эти эмоции, чувства. А 15-летняя катает про любовь – это как? Она еще не знает, что такое любовь, она ее не переживала.

Новые правила должны вернуть баланс: во вторую часть произвольной теперь можно ставить только 3 прыжковых элемента, а не все, как, например, было у Загитовой. В прошлом сезоне это уже дошло до крайности: две минуты катания, потом 7 прыжков подряд – программа перекошена. Все просто ждали, когда человек запрыгает», – сказала Леонова.

Помните Алену Леонову? Она до сих пор катается, только Бутырская уходила позже