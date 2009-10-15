Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Алена Леонова: «Я за повышение юниорского возраста: детское катание – это уже не совсем наш вид спорта»

    Теги сборная России Алена Леонова женское катание Фигурное катание

    Серебряный призер чемпионата мира 2012 года Алена Леонова поделилась мнением о современных тенденциях в женском фигурном катании. 

    «Фигурное катание 7-8 лет назад – во многом другой вид спорта. Сейчас оно идет вперед за счет технических моментов, в основном его двигают многооборотные прыжки. Девочки в 12-13 лет крутят тройные аксели – хотя это скорее мужской прыжок; раньше их исполняли единицы, теперь это норма. Уже много кто способен на четверной лутц – сложнейший прыжок.

    На моей памяти было так: делаешь примерно то же, что все, катаешься чисто – и побеждаешь или, по крайней мере, занимаешь высокое место. Не требовалось излишеств, импровизации, тем более серии из тройных-четверных прыжков; главное – чистый прокат. Еще недавно девушки выигрывали медали ЧМ, даже не владея всем набором прыжков – условно, не с пятью тройными, а с тремя.

    Я за повышение юниорского возраста: детское катание – это уже не совсем наш вид спорта. Вот выступает Каролина Костнер, а за ней выходит 15-летняя девочка – всем очевидно, чем отличается их катание. Сложившаяся женщина понимает, что именно катает – она проходила через эти эмоции, чувства. А 15-летняя катает про любовь – это как? Она еще не знает, что такое любовь, она ее не переживала.

    Новые правила должны вернуть баланс: во вторую часть произвольной теперь можно ставить только 3 прыжковых элемента, а не все, как, например, было у Загитовой. В прошлом сезоне это уже дошло до крайности: две минуты катания, потом 7 прыжков подряд – программа перекошена. Все просто ждали, когда человек запрыгает», – сказала Леонова. 

    Помните Алену Леонову? Она до сих пор катается, только Бутырская уходила позже

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться