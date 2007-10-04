Тарусина идет второй после короткой программы на юниорском этапе Гран-при, Тараканова – 3-я

В словенской Любляне стартовал шестой этап Гран-при среди юниоров по фигурному катанию. Россиянки Анна Тарусина и Анастасия Тараканова занимают после короткой программы второе и третье места соответственно

Гран-при среди юниоров

6-й этап

Любляна, Словения

Девушки

4-6 октября

Начало произвольной программы – 13.30 по московскому времени (6 октября).

1. Томоэ Кавабата (Япония) – 66,85

2. Анна Тарусина (Россия) – 65,74

3. Анастасия Тараканова (Россия) – 63,98

4. Ли Ха Ин (Южная Корея) – 63,01

5. Рион Сумийоши (Япония) – 59,80

6. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 57,91

7. И Кристи Лен (Гонконг) – 50,16

8. Сельма Ир (Швеция) – 47,51

9. Габриэлла Иццо (США) – 47,45

10. Джулия Ланг (Венгрия) – 46,67