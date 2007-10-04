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    Тарусина идет второй после короткой программы на юниорском этапе Гран-при, Тараканова – 3-я

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    В словенской Любляне стартовал шестой этап Гран-при среди юниоров по фигурному катанию. Россиянки Анна Тарусина и Анастасия Тараканова занимают после короткой программы второе и третье места соответственно 

    Гран-при среди юниоров

    6-й этап

    Любляна, Словения

    Девушки

    4-6 октября

    Начало произвольной программы – 13.30 по московскому времени (6 октября).

    1. Томоэ Кавабата (Япония) – 66,85
    2. Анна Тарусина (Россия) – 65,74
    3. Анастасия Тараканова (Россия) – 63,98
    4. Ли Ха Ин (Южная Корея) – 63,01
    5. Рион Сумийоши (Япония) – 59,80
    6. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 57,91
    7. И Кристи Лен (Гонконг) – 50,16
    8. Сельма Ир (Швеция) – 47,51
    9. Габриэлла Иццо (США) – 47,45
    10. Джулия Ланг (Венгрия) – 46,67

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