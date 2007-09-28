Гран-при среди юниоров. Костюкович и Ялин выиграли короткую программу, Ахантьева и Колесов – 2-е, Полуянова и Сопот – 3-и

Российские фигуристы Полина Костюкович и Дмитрий Ялин лидируют после короткой программы на этапе Гран-при среди юниоров в Чехии, их соотечественники Ксения Ахантьева и Валерий Колесов – 2-е, Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот – 3-и.

Гран-при среди юниоров

Острава, Чехия

27-28 сентября

Пары

Начало произвольной программы – 18.50 по московскому времени (28 сентября), прямая трансляция – YouTube-канал ISU.

Короткая программа

1. Полина Костюкович – Дмитрий Ялин (Россия) – 66,30

2. Ксения Ахантьева и Валерий Колесов (Россия) – 66,01

3. Анастасия Полуянова – Дмитрий Сопот (Россия) – 59,80

4. Сара Фенг – Томми-Джо Ниман (США) – 58,90

5. Лейкен Локли – Кинан Прочнов (США) – 54,93

6. Фэйяо Тан – Юнчао Ян (Китай) – 52,24