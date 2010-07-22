Александр Жулин: «В России фигурным катанием занимается много избалованных детей из богатых семей»

Тренер Александр Жулин рассказал о взаимоотношениях с фигуристами, а также о различиях в тренировочных методиках России и США.

«Диктаторы были у нас всегда, как и мягкие тренеры. Никто не вспомнит, когда Тамара Москвина повышала голос. Но при этом не сосчитать, сколько она воспитала чемпионов.

Я не поднимаю голоса на трудяг, дисциплинированных спортсменов, у которых глаза горят даже на тренировках. Но могу быть другим в общении с теми, кто сам не знает, зачем приходит на лед. Хотя и среди таких встречаются очень талантливые фигуристы. Когда перепробованы все средства, могу и наорать. Хотя бесполезно тренировать человека, если он сам того не хочет.

В Америке более половины спортсменов лет с пятнадцати тренируют новичков, чтобы заработать деньги для оплаты своих занятий у опытного мастера. Они оплачивают тренировки из собственного кармана, поэтому знают им цену и каждое слово наставника схватывают на лету.

А у нас сейчас тренируется много избалованных детей из богатых семей, для которых подобной проблемы не существует.

Кроме того, учитывая традиционные особенности русского характера, помимо профессионализма, нашим спортсменам нужна объединяющая команду идея и человек, за которым они пойдут в огонь и в воду.

Самый свежий пример — сборная России по футболу. Команду ругали все кому не лень, но сильный «тренер-мотиватор» нашел к спортсменам нужный подход», – рассказал Жулин.