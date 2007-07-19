Алексей Ягудин: «Пусть сядут и сдохнут в тюрьме твари, причастные к гибели Тена»

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин прокомментировал гибель казахстанского фигуриста Дениса Тена.

Сегодня бронзовый призер скончался в больнице Алматы. На Тена напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. Спортсмен получил ножевое ранение бедра и был доставлен в реанимацию. Врачи боролись за жизнь Тена, но спасти его не удалось.

«Да простят меня люди, но это ******! Ушел не просто фигурист, а часть нас! Часть меня!

Как?! Зачем?! Просто нет слов...

Пусть сдохнут эти твари, которые причастны, сядут и сдохнут в тюрьме, ублюдки», – написал Ягудин.

«В какой-то дикой прострации сейчас находится, наверное, весь мир фигурного катания. Буквально два дня назад я с ним общался, мы разговаривали на свои какие-то темы, и сейчас его смерть очень сложно представить. Это невозможно. Нет слов. Мы много лет знакомы, много лет дружили, я хорошо знаком с его родителями…

Это просто какая-то нереальная ситуация, которая не укладывается в голове. Это величайшая трагедия. Для меня это сродни потере очень близкого человека, члена семьи. Это нереальная трагедия, которую невозможно описать словами», – цитируют Ягудина «РИА-Новости».