Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Алексей Ягудин: «Пусть сядут и сдохнут в тюрьме твари, причастные к гибели Тена»

    Теги Алексей Ягудин сборная России происшествия сборная Казахстана Денис Тен мужское катание Фигурное катание

    Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин прокомментировал гибель казахстанского фигуриста Дениса Тена.

    Сегодня бронзовый призер Сочи-2014 скончался в больнице Алматы. На Тена напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. Спортсмен получил ножевое ранение бедра и был доставлен в реанимацию. Врачи боролись за жизнь Тена, но спасти его не удалось.

    «Да простят меня люди, но это ******! Ушел не просто фигурист, а часть нас! Часть меня!

    Как?! Зачем?! Просто нет слов...

    Пусть сдохнут эти твари, которые причастны, сядут и сдохнут в тюрьме, ублюдки», – написал Ягудин.

    «В какой-то дикой прострации сейчас находится, наверное, весь мир фигурного катания. Буквально два дня назад я с ним общался, мы разговаривали на свои какие-то темы, и сейчас его смерть очень сложно представить. Это невозможно. Нет слов. Мы много лет знакомы, много лет дружили, я хорошо знаком с его родителями…

    Это просто какая-то нереальная ситуация, которая не укладывается в голове. Это величайшая трагедия. Для меня это сродни потере очень близкого человека, члена семьи. Это нереальная трагедия, которую невозможно описать словами», – цитируют Ягудина «РИА-Новости».

     

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться