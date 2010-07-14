Траньков и Волосожар написали автобиографию

Двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков написали автобиографическую книгу.

Книга, которая получила название «Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Две стороны одной медали» уже скоро появится в продаже.

«Максим Траньков и Татьяна Волосожар – выдающиеся отечественные фигуристы, двукратные олимпийские чемпионы, победители чемпионатов мира, Европы и России. Их навыкам восхищаются не только фанаты фигурного катания и коллеги по цеху, но и вся страна.



В совместной автобиографии Максим и Татьяна – как и на льду, дуэтом – рассказывают о карьере и жизни: как все начиналось, о победах и поражениях, как начали выступать вместе и завоевывать золотые медали», – говорится в аннотации к книге.

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