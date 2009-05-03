На празднике акита-ину в Японии показали собаку, которую подарят Загитовой

3 мая в Японии прошел праздник, посвященный собакам породы акита-ину. На мероприятии представили щенка, которого подарят олимпийской чемпионке Алине Загитовой.

«Дорогие любители породы акита-ину! Я рада поздравить вас всех с праздником породы, который отмечают в Японии. Это замечательная традиция, которая говорит о том, как вы любители и цените эту породу. Я очень рада, что скоро и у меня будет щенок породы акита-ину. Я хочу вас поздравить с этим праздником и сказать большое спасибо за подарок», – сообщила Загитова в обращении к японцам.

Собаку подарят Загитовой в конце мая.