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    На празднике акита-ину в Японии показали собаку, которую подарят Загитовой

    Теги сборная России фото женское катание Алина Загитова Фигурное катание

    3 мая в Японии прошел праздник, посвященный собакам породы акита-ину. На мероприятии представили щенка, которого подарят олимпийской чемпионке Алине Загитовой.

    «Дорогие любители породы акита-ину! Я рада поздравить вас всех с праздником породы, который отмечают в Японии. Это замечательная традиция, которая говорит о том, как вы любители и цените эту породу. Я очень рада, что скоро и у меня будет щенок породы акита-ину. Я хочу вас поздравить с этим праздником и сказать большое спасибо за подарок», – сообщила Загитова в обращении к японцам.

    Собаку подарят Загитовой в конце мая.

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