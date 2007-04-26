Евгений Плющенко: «С новыми правилами уйдем на 10-20 лет назад. Это убийство фигурного катания»

Двукратный олимпийский чемпион поделился мнением насчет возможных изменений в правилах фигурного катания.

«По поводу изменения правил – нужно смотреть в мае, когда все будет до конца ясно. Сейчас они колеблются: плюс 5, минус 5, убирается 50 секунд по музыке. Это неправильно.

Если фигурное катание растет по технике – это касается четверных прыжков, – то я бы, наоборот, добавил время, сделал бы 5 минут вместо 4:40.

Мне кажется, что эта система судейства – в никуда. С этими новыми правилами мы снова уйдем на 10-20 лет назад и будем красиво разводить руками.

Мы с моим менеджером готовим письмо в по этому поводу. Когда спортсмены прыгают четверные прыжки, им нужно больше времени на восстановление, отдых. К тому же надо показать интерпретацию образов. На сегодня это просто убийство фигурного катания», – сказал Плющенко.

Международный союз конькобежцев (ISU) на июньском конгрессе рассмотрит возможность внесения изменений в правила. Так, предлагается увеличить диапазон GOE в оценке элементов, разрешить использовать каждый четверной прыжок лишь единожды в программе, сократить продолжительность произвольной программы у пар и мужчин, а также уменьшить надбавку за исполнение прыжковых элементов во второй половине проката.