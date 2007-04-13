Михаил Коляда: «Каждый сезон — тетрадка с чистого листа. Будем работать над каллиграфией, чтобы не разбираться в своих же каракулях»

Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о планах на следующий сезон.

«Идеи на программу могут возникнуть когда угодно. То есть, грубо говоря, стою в очереди в магазине, что-то пришло, надо быстро записать, потому что потом могу забыть. Потом домой приходишь, начинаешь все это в Интернете искать, слушать, представлять себя в этом образе и приходишь на следующий день с готовой идеей. На новый сезон пока только заметки, но не расскажу, до сентября не могу.

Большинство спортсменов суеверные, я в том числе. Есть какие-то вещи, которые делаю каждый день, и это не то что суеверие, а просто вошло в привычку. Например, завязывать ботинки с левой ноги всегда, выходить на лед с левой ноги.

Каждый сезон — это тетрадка с чистого листа. Какой будет тетрадка в новом сезоне? Будем работать над каллиграфией, чтобы, когда захочется перечитать, не нужно было разбираться в своих же каракулях», – сказал Коляда.