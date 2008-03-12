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    Алексей Ягудин: «Надеюсь, Загитова не повторит путь Липницкой и Сотниковой»

    Теги Алексей Ягудин сборная России Аделина Сотникова женское катание Юлия Липницкая Евгения Медведева Алина Загитова

    Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин надеется, что победительница Пхенчхана-2018 Алина Загитова сможет выступать на высоком уровне еще несколько сезонов.

    «Женщины непредсказуемы. Мальчик созревает по одной схеме, девочка – по другой. И это сказывается на ее способности выступать. Дай бог, чтобы Алина успешно прошла эту трансформацию, ее организм меняется, для девочек это тяжело. Липницкая не смогла.

    У кого-то получается сделать переход от девочки в девушку успешно, не потеряв, что имел до этого. У кого-то нет.

    Надеюсь, Алина Загитова не повторит путь Липницкой и Сотниковой, а продержится хотя бы еще на четыре года. И у Жени Медведевой хорошие перспективы на следующие четыре года, и у Алины Загитовой.

    А у Этери Тутберидзе еще моложе Алины девочки уже четверные прыгают. Так что в плане женского одиночного катания можно не беспокоиться», – сказала Ягудин.

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