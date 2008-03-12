Алексей Ягудин: «Надеюсь, Загитова не повторит путь Липницкой и Сотниковой»

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин надеется, что победительница Пхенчхана-2018 Алина Загитова сможет выступать на высоком уровне еще несколько сезонов.

«Женщины непредсказуемы. Мальчик созревает по одной схеме, девочка – по другой. И это сказывается на ее способности выступать. Дай бог, чтобы Алина успешно прошла эту трансформацию, ее организм меняется, для девочек это тяжело. Липницкая не смогла.

У кого-то получается сделать переход от девочки в девушку успешно, не потеряв, что имел до этого. У кого-то нет.

Надеюсь, Алина Загитова не повторит путь Липницкой и Сотниковой, а продержится хотя бы еще на четыре года. И у Жени Медведевой хорошие перспективы на следующие четыре года, и у Алины Загитовой.

А у Этери Тутберидзе еще моложе Алины девочки уже четверные прыгают. Так что в плане женского одиночного катания можно не беспокоиться», – сказала Ягудин.

Рекорды Загитовой: у нее ни одного поражения