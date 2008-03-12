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    «Секрет странных шарфов раскрыт». Медведева – о том, как фигуристки обошли запрет на российский флаг на Играх-2018

    Теги сборная России видео Пхенчхан-2018 женское катание Евгения Медведева Алина Загитова

    Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, как дизайнеры, разработавшие экипировку для участников Олимпиады, обошли запрет на использование флага.

    Во время награждения Медведевой, которая в одиночном женском катании на Играх-2018 завоевала серебро, и Алины Загитовой, которая выиграла соревнования, обе девушки были в куртках с длинным шарфами.

    Оказывается, шарфы были нашиты на изображение российского флага, использование которого было запрещено спортсменами во время Игр-2018.

    «Давно уже мечтали это сделать. Теперь все знают секрет этого странного белого шарфа. Это непередаваемые ощущения», – сказала Медведева.

     

    Секрет странного, белого шарфа раскрыт!!😂

    Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)

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