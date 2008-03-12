«Секрет странных шарфов раскрыт». Медведева – о том, как фигуристки обошли запрет на российский флаг на Играх-2018

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, как дизайнеры, разработавшие экипировку для участников Олимпиады, обошли запрет на использование флага.
Во время награждения Медведевой, которая в одиночном женском катании на Играх-2018 завоевала серебро, и Алины Загитовой, которая выиграла соревнования, обе девушки были в куртках с длинным шарфами.
Оказывается, шарфы были нашиты на изображение российского флага, использование которого было запрещено спортсменами во время Игр-2018.
«Давно уже мечтали это сделать. Теперь все знают секрет этого странного белого шарфа. Это непередаваемые ощущения», – сказала Медведева.