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    Чемпионат Европы. Пападакис и Сизерон победили с мировым рекордом, Боброва и Соловьев – 2-е, Степанова и Букин – 3-и

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    Французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон одержал победу на чемпионате Европы, установив мировые рекорды в произвольной и по сумме двух программ.

    Серебро завоевали россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, еще одни российский дуэт – Александра Степанова – Иван Букин – взял бронзу.

    Чемпионат Европы

    Москва, Россия

    Танцы на льду

    Итоговое положение

    1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 203,16 (мировой рекорд)
    2. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев (Россия) – 187,13
    3. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 184,86
    4. Анна Каппеллини – Лука Ланотте (Италия) – 180,65
    5. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 177,75
    6. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 168,45
    7. Пенни Кумс – Николас Бакленд (Великобритания) – 168,42
    8. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) – 165,03
    9. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Дания) – 164,90
    10. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 164,48

    Произвольный танец

    1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 121,87 (мировой рекорд)
    2. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев (Россия) – 112,70
    3. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 109,48
    4. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 106,17
    5. Анна Каппеллини – Лука Ланотте (Италия) – 105,89
    6. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 103,10
    7. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Дания) – 99,87
    8. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 99,68
    9. Пенни Кумс – Николас Бакленд (Великобритания) – 98,97
    10. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) – 98,43

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