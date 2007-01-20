Чемпионат Европы. Пападакис и Сизерон победили с мировым рекордом, Боброва и Соловьев – 2-е, Степанова и Букин – 3-и

Французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон одержал победу на чемпионате Европы, установив мировые рекорды в произвольной и по сумме двух программ.

Серебро завоевали россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, еще одни российский дуэт – Александра Степанова – Иван Букин – взял бронзу.

Чемпионат Европы

Москва, Россия

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 203,16 (мировой рекорд)

2. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев (Россия) – 187,13

3. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 184,86

4. Анна Каппеллини – Лука Ланотте (Италия) – 180,65

5. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 177,75

6. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 168,45

7. Пенни Кумс – Николас Бакленд (Великобритания) – 168,42

8. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) – 165,03

9. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Дания) – 164,90

10. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 164,48

Произвольный танец

1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 121,87 (мировой рекорд)

2. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев (Россия) – 112,70

3. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 109,48

4. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 106,17

5. Анна Каппеллини – Лука Ланотте (Италия) – 105,89

6. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 103,10

7. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Дания) – 99,87

8. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 99,68

9. Пенни Кумс – Николас Бакленд (Великобритания) – 98,97

10. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) – 98,43



