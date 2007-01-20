Чемпионат Европы. Пападакис и Сизерон победили с мировым рекордом, Боброва и Соловьев – 2-е, Степанова и Букин – 3-и

Французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон одержал победу на чемпионате Европы, установив мировые рекорды в произвольной и по сумме двух программ.
Серебро завоевали россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, еще одни российский дуэт – Александра Степанова – Иван Букин – взял бронзу.
Чемпионат Европы
Москва, Россия
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 203,16 (мировой рекорд)
2. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев (Россия) – 187,13
3. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 184,86
4. Анна Каппеллини – Лука Ланотте (Италия) – 180,65
5. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 177,75
6. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 168,45
7. Пенни Кумс – Николас Бакленд (Великобритания) – 168,42
8. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) – 165,03
9. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Дания) – 164,90
10. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 164,48
Произвольный танец
1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 121,87 (мировой рекорд)
2. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев (Россия) – 112,70
3. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 109,48
4. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 106,17
5. Анна Каппеллини – Лука Ланотте (Италия) – 105,89
6. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 103,10
7. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Дания) – 99,87
8. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 99,68
9. Пенни Кумс – Николас Бакленд (Великобритания) – 98,97
10. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) – 98,43
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