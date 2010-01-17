Виртью и Моир будут знаменосцами сборной Канады на открытии Олимпиады в Пхенчхане

Канадские фигуристы из танцевального дуэта Тесса Виртью – Скотт Моир станут знаменосцами сборной на открытии Олимпийских игр в Пхенчхане.

Впервые у делегации Канады будет два знаменосца. Церемония открытия Олимпиады пройдет 9 февраля.

«В нашей команде столько спортсменов, которыми мы восхищаемся, за которых болеем, на кого мы равняемся, так что представлять их – не что иное, как мечта», – отметил Моир.

«Думая о том моменте, когда начнется церемония открытия, понимаю, что тогда будут бабочки в животе, волнение.

Полагаю, это своего рода кульминация нашего 20-летнего сотрудничества, и я не могу придумать лучшего способа отпраздновать это», – добавила Виртью.

Виртью и Моир являются олимпийскими чемпионами Ванкувера-2010, на их счету также два серебра Сочи-2014.

На чемпионатах мира они завоевывали семь наград (3-3-1). В 2016 году канадцы вернулись на лед после двухлетнего перерыва.

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